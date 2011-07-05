ГП «Антонов» намерено привлечь две кредитные линии на общую сумму 60 млн. долл.
Государственное предприятие «Антонов» (г. Киев) объявило тендер на привлечение двух кредитных линий (два лота по 30 млн. долл.) на общую сумму 60 млн. долл.
Об этом говорится в сообщении компании, обнародованном на сайте Государственных закупок.
Согласно сообщению, тендерные предложения принимаются до 4 августа 2011 года.
Справка УНИАН. ГП «Антонов» (г. Киев) создано путем присоединения ГП «Киевский авиационный завод «Авиант» к ГП «Авиационный научно-технический комплекс имени О.К. Антонова» (АНТК) в июле 2009 года, а в январе 2010 года ГП «АНТК им. О.К. Антонова» было переименовано в ГП «Антонов».
АНТК им. Антонова основано в 1946 году. Среди известных самолетов, в конструкторской разработке которых в последнее время принимал участие АНТК им. Антонова, – Ан-148, Ан-158, Ан-124, Ан-70, Ан-140 и другие.
ГП «Антонов» является правопреемником всех прав и обязанностей ГП «Киевский авиационный завод «Авиант» и на сегодня состоит из главного предприятия и двух филиалов (филиал «Серийный завод «Антонов» и филиал «Антонов-Агро»).
ГП «Антонов» в январе-марте 2011 г. сократило чистую прибыль на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 15,926 млн. грн.