КрАСЗ начал сборку SsangYong Korando с автоматической коробкой передач

Кременчугский автосборочный завод (КрАСЗ) (Кременчуг, Полтавская обл.) начал сборку внедорожника SsangYong Korando с автоматической коробкой передач.

Об этом сегодня, 5 июля, журналистам заявил директор предприятия Николай ЧЕРНЫШ.

По его словам, ранее предприятие выпускало автомобили SsangYong Korando с механической коробкой передач.

«Спрос на автомобили SsangYong Korando колоссальный. Пока Корея сдерживает нам поставки машинокомплектов. В автосалонах за автомобилями очередь», - сказал Н.ЧЕРНЫШ.

Он также добавил, что автомобиль SsangYong Korando с автоматической коробкой передач и укомплектован 2-литровым двигателем.

Как сообщал УНИАН, Кременчугский автосборочный завод в январе 2011 г. начал сборку автомобилей SsangYong Korando.

Справка УНИАН. Совместное украинско-российское предприятие "Кременчуг-автоГАЗ" перерегистрировано в июле 2001 года в ООО "Кременчугский автосборочный завод". В 2000 году основным учредителем и генеральным дилером предприятия стала корпорация "Автоинвестстрой" (в настоящее время - "АИС"). Мощность завода составляет 40 тыс. автомобилей в год. В настоящее время предприятие собирает китайские легковые автомобили Geely и корейские внедорожники SsangYong.

"Кременчугский автосборочный завод" в 2010 г. увеличил выпуск автомобилей в 1,7 раза - до 6 тыс. 341 автомобилей.