"ЗАЗ" в 1-м полугодии увеличил производство на 77,5% - до 28,3 тыс. авто

Запорожский автомобилестроительный завод (ПАО «ЗАЗ») в первом полугодии 2011 года произвел 28 305 автомобилей, увеличив объемы производства на 77,5% по сравнению с январем-июнем 2010 года (15 950 автомобилей).

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе предприятия.

Среди выпущенных ПАО «ЗАЗ» в первом полугодии автомобилей - 7 автомобилей "ЗАЗ", 1 562 – "ВАЗ", 12 444 - CHANCE, 2 681 - Sens, 6 050 - Lanos, 372 – "Ланос"-фургон, 840 - ZAZ Forza, А13 - 1 323, Chevrolet - 524, KIA - 2 381, ТАТА – 80 и 41 автобус.

Справка УНИАН. ЗАО «ЗАЗ» - крупнейшее автомобилестроительное предприятие Украины с полномасштабным производством автомобилей, комплектующих, штамповкой, сваркой, окраской, сборкой. Предприятие входит в Корпорацию «УкрАВТО».

Корпорация «УкрАВТО» – крупнейший производитель автомобилей в Украине и Польше, дистрибьютор и поставщик сервисных услуг. В активе «УкрАВТО» – успешное многолетнее сотрудничество с Daimler AG, Chrysler LLC, General Motors, Nissan, Toyota, Chery и «АвтоВАЗ».

В структуру корпорации входит более 400 автосервисных предприятий во всех городах Украины, дистрибьюторские и дилерские компании ведущих автомобильных брендов, а также сеть автозаправочных комплексов.