ВР ратифицировала соглашение о Правилах определения страны происхождения товаров в СНГ

Верховная Рада Украины приняла закон «О ратификации Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 258 из 356 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

В соглашении отмечено, что эти Правила определения страны происхождения товаров действуют относительно товаров, которые происходят из государств – участников Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 года и находятся в торговом обращении между этими государствами, к которым применяется торговый режим, предусмотренный Соглашением о создании зоны свободной торговли от 15 апреля 1994 года.

Порядок определения страны происхождения товаров, которые ввозятся на таможенные территории государств – участников Соглашения из третьих стран и вывозятся в третьи страны из этих государств, регламентируется национальным законодательством государств – участников Соглашения и международными договорами.

В соответствии с Соглашением, страной происхождения товара считается государство – участник Соглашения, на территории которого товар был полностью произведен или подвержен достаточной обработке (переработке) в соответствии с этими Правилами. Товарами, полностью произведенными в государстве – участнике Соглашения, считаются: природные ресурсы; продукция растительного происхождения, выращенная и (или) собранная в этой стране; живые животные, которые родились и которые выращены в этой стране; продукция, полученная в этой стране от выращенных в ней животных; продукция, полученная в результате охотничьего и рыболовецкого промысла в этой стране; а также продукция, полученная на борту перерабатывающего судна этой страны; отходы и лом (вторичное сырье); продукция высоких технологий, полученная в открытом космосе на космических судах, которые принадлежат этой стране или арендованных (зафрахтованных) ею.

Если в производстве конечного товара в одном из государств – участников Соглашения используются материалы, которые происходят из другой или других государств – участников Соглашения, которые подтверждены сертификатом (сертификатами) о происхождении товара формы СТ-1 и подвергаются поэтапной дальнейшей обработке (переработке) в другой или других государствах – участниках Соглашения, то страной происхождения такого товара считается страна, на территории которой он в последний раз был подвержен обработке (переработке).

При отсутствии сертификата (сертификатов) формы СТ-1 о происхождении материалов из других государств – участников Соглашения определения страны происхождения конечного товара осуществляется на основании критерия достаточной обработки (переработки).