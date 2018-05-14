Украинский автопром опять хочет конкурировать сам с собой

Лидер украинского автопрома - «ЗАЗ» обещает продолжить выпуск «народного автомобиля» Lanos еще, как минимум, в течение пяти лет. Особенно примечательно эта новость выглядит на фоне введения квот на импорт в Украину узбекских автомобилей компании UZ-Daewoo и самое главное - специального расследования относительно ввоза в Украину легковых авто независимо от страны происхождения. Защитой отечественного производителя от засилья импорта озаботился никто иной, как ассоциация «Укравтопром». Если ее претензии будут удовлетворены, то импортные машины могут обложить 34% пошлиной на 3-4 года. Не слишком ли круто, ведь это уже не «защита», а «нападение» на отечественный авторынок? Возможно, производители действует по принципу - проси по максимуму, чтобы получить минимум. Но нельзя исключать и того, что «Укравтопром» всерьез рассчитывает добиться для себя беспрецедентных льгот. А вот тут уже впору возмущаться народу, который опять пытаются лишить свободы выбора.

Проверка на прочность, или Кому мешало UZ-Daewoo…

Для начала стоит разобраться с ролью узбекских автомобилей на украинском рынке. Как известно, продукция UZ-Daewoo поставлялась в Украину беспошлинно в соответствии с подписанным еще в 1994 году соглашением о свободной торговле между Украиной и Узбекистаном. На украинском авторынке UZ-Daewoo представлена двумя моделями - Matiz и Nexia в различных вариантах комплектации. Условно можно говорить о том, что последняя является одним из конкурентов украинского Lanos. 30 июня т.г. Межведомственная комиссия по международной торговле при Министерстве экономики заявила о наличии факта дискриминационных действий со стороны Республики Узбекистан в отношении украинских производителей легковых автомобилей при реализации их продукции на узбекском рынке. По данным комиссии, при средней стоимости легкового авто 6 тыс. 696 долл. размер акцизной пошлины на ввоз украинского автомобиля в Узбекистан составит 4 тыс. 680 долл., что равно почти 70% его стоимости, тогда как на ввоз российских автомобилей Ташкент ограничился пошлиной только в 5% их стоимости. Такая огромная разница действительно выглядит откровенной дискриминацией по отношению к украинским производителям. В результате Межведомственная комиссия рекомендовала Кабмину установить квоты на импорт новых узбекских легковых машин. Но вот сама квота выглядит как издевка, так как позволяет ввозить в Украину только 3 узбекских авто в год.

По данным информационно-аналитической группы «Автоконсалтинг», в 2010 году в Украину было поставлено 3 тыс. 65 штук автомобилей, произведенных UZ-Daewoo, из них 1 тыс. 533 модели Matiz и 1 тыс. 532 - Nexia. Базовая комплектация узбекского Matiz предлагается в Украине по 47 тыс. 900 грн., то есть, чуть меньше 6 тыс. долл. Таким образом эта машина - прямой конкурент всевозможным китайским субкомпактам типа Chery QQ.

Стоимость Daewoo Nexia Low Cost начинается с 62 тыс. 216 грн., значительно дешевле большинства аналогов в данном сегменте, в том числе и украинского Lanos. Узбекские Daewoo в последнее время стали наращивать популярность в Украине и стабильно контролировали 3% рынка. В мае этого года, по данным «Автоконсалтинг», UZ-Daewoo заняли 3,6% рынка и реализовала свыше 600 автомобилей (приблизительно поровну) моделей Matiz и Nexia. За тот же период в Украине было реализовано 1 тыс. 486 Lanos. То есть, хотя узбекский автопром и откусил кусочек украинского пирога, но скорее не у продукции ЗАЗа (ну что такое 1,5 тыс. автомобилей против 300 штук), а у китайских производителей, поделки которых на тему Matiz встречаются едва ли не чаще оригинала.

Как считает глава Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров (ВААИД) Олег Назаренко, фактический запрет на импорт узбекских автомобилей нанесет удар, в первую очередь, по людям, занятым в дилерской сети UZ-Daewoo в Украине. «Были созданы рабочие места, люди работали, теперь придется закрывать салоны и представительства UZ-Daewoo в Украине, так как им разрешили в течение 3-х лет ввезти в Украину 9 автомобилей», - отметил он.

По мнению О.Назаренко, квотирование импорта узбекских авто - проверка реакции других автоимпортеров. «Если мы опустим руки, и будем ждать решения Межведомственной комиссии, то же самое ждет и все остальных. Вместо нынешних 150 тысяч машин в год нам оставят штук 500 еще и скажут, что мы же над вами не так издеваемся, как над UZ-Daewoo. Предлагают ВААИДу участвовать в распределении квот на импорт автомобилей, намекая, что мы заработаем себе «плюсы» - спасибо не надо. Это будет конец ассоциации», - подчеркнул О.Назаренко.

Ограничения без границ

Но если узбекский автопром занимал всего чуть более 3% украинского рынка, то специальное расследование в отношении импорта не зависимо от страны происхождения затрагивает уже 2/3. Его инициатором также стала Ассоциация украинских автопроизводителей «Укравтопром». Межведомственной комиссией установлено, что в период 2008-2010 годов на фоне сокращения спроса на внутреннем рынке легковых автомобилей наблюдался значительный рост объемов импорта авто. Таким образом, существует угроза нанесения значительного ущерба национальному производителю. Соответственно, комиссия приняла решение возбудить специальное расследование.

Как отмечают в ВААИД, если комиссия примет решение в пользу «Укравтопрома», импортные автомобили могут обложить в Украине 34% пошлиной от их таможенной стоимости, что однозначно приведет к переделу рынка в пользу украинских автозаводов. Стоит напомнить, что единственный в Украине производитель (не путать с крупноузловой сборкой) легковых автомобилей «ЗАЗ» реализовал в 2010 году на украинском рынке 14 тысяч 900 автомобилей, что на 59% превышает результат 2009 года (9 тыс. 379 штук). Доля рынка ЗАЗ в Украине увеличилась с 5,78% в 2009 году до 9,16%. Таким образом, ЗАЗ занял второе место по продажам, первое досталось российскому ВАЗу, а 3-е заняли корейские Hyundai. При этом в 2010 году ЗАЗ произвел порядка 44 тыс. легковых автомобиля.

О.Назаренко категорически не согласен с аргументами, ставшими причиной начала расследования. «Основной аргумент автопроизводителей заключается в том, что импортные автомобили якобы выдавливают отечественные с внутреннего рынка, что приводит к сокращению производства на отечественных автозаводах. Но на самом деле, это совершенно не так. Согласно данным Госкомстата, которыми располагает ВААИД, производство легкових авто в Украине упало в 2009 году до 65,7 тыс. единиц с 402 тыс. штук в 2008 году. Но это был разгар кризиса, и производство сокращалось по всему миру. Однако уже в 2010 году производство украинских автомобилей выросло до 75,3 тыс. и продолжает расти. За 4 месяца 2011 года ситуация в автопроме стала еще лучше - собрано 28 тыс. 964 легковых автомобиля (рост по сравнению с аналогичным периодом 2010 года составил 15 тыс. 270 штук, или 90%). О каком падении производства идет речь, если в сравнении с докризисными показателями такое сопоставление просто не корректно», - отмечает О.Назаренко.

В то же время, по его данным, объемы продаж на украинском рынке колебались следующим образом: 623 тысячи 252 авто было продано в 2008 году; 162 тысячи 291 - в 2009 году, а в 2010 году продажи хотя и возросли, но всего на 304 автомобиля - до 162 тысяч 595. «Таким образом, мы видим, что динамика роста производства на украинских автозаводах значительно опережает рост объема продаж на внутреннем рынке. Да, украинские производители заявляют о сокращении их доли внутреннего рынка, но забывают упомянуть о том, что часть произведенных автомобилей они экспортируют. Требуя начать расследование, они оперируют не цифрами производства, а объемами продаж на внутреннем рынке. Почему бы в этом случае Межведомственной комиссии не обратиться к Гостаможслужбе и попросить данные об экспорте украинских автомобилей», - сказал О.Назаренко.

По данным же «Укравтопрома», экспорт украинских авто в 2010 году составил 32 тысячи 700 штук. Так что наши автопроизводители чувствуют себя в условиях свободного рынка более-менее уверенно, о чем и свидетельствует тот факт, что за прошлый год они экспортировали едва ли не половину произведенных авто (75,3 тыс. шт. произвели 32,7 тыс. шт. экспортировали).

Что же касается роста объемов импорта, то тут, по словам О.Назаренко, тоже все далеко не так однозначно, как это пытаются представить в «Укравтопроме». В 2008 году в Украину было импортировано 396 тысяч автомобилей, в 2009 - только 60 тысяч, а в 2010 году - 104 тысячи. То есть, в 2010 году импорт вырос на 44 тысячи автомобилей, именно на основании этого роста «Укравтопром» и предъявляет претензии к импортерам. Но нужно учитывать, что значительная часть автомобилей, ввезенных накануне кризиса, была реализована только в 2009 году. Таким образом, доля рынка импортных автомобилей в Украине если и выросла в 2010 в сравнении с 2009-ым, то отнюдь не прямо пропорционально объемам их импорта, а значительно меньше.

О.Назаренко отмечает, что у отечественных автопроизводителей за последние 12 лет было много льгот и преференций (высокие пошлины, акцизы, квотирование, льготы по налогам), которые давали им возможность развиваться. «Тем не менее, "Укравтопром" не прекращает попыток заставить граждан Украины ездить на автомобилях, которые не соответствуют экологическим стандартам, принятым в цивилизованных странах. В Европе уже действует стандарт Евро-5, а у нас согласились только на Евро-2» - добавил эксперт.

Он также напомнил, что Минэкономразвития за последний год 3 раза не соглашалось начинать расследование на основании все тех же цифр «Укравтопрома», и только на 4-й раз пошло на этот шаг. «Это тоже самое, если вы 3 раза выставляете на конкурс красоты крокодила, его отфутболивают, но на 4-й почему-то присуждают главный приз», - пошутил глава ВААИД.

Подытоживая он заявил, что ВААИД не намерен сдаваться и продолжит отстаивать интересы автоимпортеров.

В поисках глубокого смысла

Стоит абстрагироваться от проблем импортеров и дилеров и вспомнить о том, что ограничение импорта в теории может стимулировать появление в Украине дочерних предприятий ведущих мировых автопроизводителей. Ведь именно так произошло несколько лет назад в России, где вслед за ограничением импорта появились заводы «Ford» и «Volkswagen». Но, как считает директор информационно-аналитической группы «Автоконсалтинг» Олег Омельницкий, в случае жесткого ограничения импорта в Украину никто не выиграет, кроме нескольких автозаводов. «Запретительными пошлинами инвестиционная политика не формируется. Привлечь зарубежных инвесторов, используя «наступательное оружие», каковым и являются высокие пошлины, не удастся. В России одновременно с увеличением пошлин был создан понятный и прозрачный механизм вхождения для инвесторов, заинтересованных в создании автомобильного производства на территории РФ. У нас же приглашением к сотрудничеству предлагают считать исключительно возведение таможенных барьеров», - подчеркнул эксперт.

Он убежден, что масштаб начатого в отношении импорта автомобилей расследования выйдет далеко за границы авторынка. «Оно может иметь очень серьезные последствия для экономики Украины в целом. Различные группы украинских товаров могут столкнуться с жесткими ограничениями на их экспорт. С одной стороны, расследование возмутит страны СНГ, с которыми Украина по прежнему находится в Зоне свободной торговли, а с другой - ЕС, с которым мы только собираемся подписать договор о Зоне свободной торговли. Нельзя забывать и о том, что Украина - член ВТО. Любое ограничение импорта приведет к ответному удару по украинскому экспорту, в котором автомобили составляют лишь очень незначительную часть», - подчеркнул О.Омельницкий.

Может быть «Укравтопром», как уже было сказано выше, готов удовлетвориться какими-то полумерами, на самом деле не рассчитывая на широкомасштабное ограничение импорта?

Директор «Автоконсалтинга» считает, что это не так. «Они давно не скрывают своих намерений добиться закрытия украинского рынка для импортных автомобилей. Начиная с 2000-го года, украинское законодательство в отношении импорта и производства автомобилей меняется каждый год. Идет изменение пошлин, акцизов, налогов, и всегда это происходит по инициативе производителей или дружественных им структур», - пояснил О.Омельницкий.

Итак, Запорожский автозавод, а это именно он и никто другой (даже адрес «Укравтопрома» совпадает с киевским адресом официального дилера ЗАЗа - корпорацией «УкрАВТО»), всерьез вознамерился занять первое место по продажам в Украине. Осуществить передел ЗАЗ рассчитывает руками Минэкономразвития и торговли. Предположим, что действуя в интересах производителя, а так же руководствуясь тем, что внешнеторговый баланс Украины по-прежнему имеет перекос в сторону импорта, министерство изберет наиболее жесткий вариант ограничения импорта автомобилей в Украину. В этой ситуации даже как-то неловко напоминать, что Украина - член ВТО, как ответит Россия на ограничения ввоза тоже предположить не трудно. Европа вместе с японцами тоже не останется в долгу. Не стоит забывать и о Китае, который самостоятельно может задействовать в отношении украинского экспорта очень болезненные санкции. Хотя тут ситуация не до конца ясна, так как КНР может удовлетвориться поставками комплектующих ЗАЗу, развернувшему недавно выпуск ЗАЗ Forza - копии китайского Chery A13. Осуществляется на ЗАЗе и сборка корейских KIA Ceed, что по идее должно несколько снять напряжение с Кореей.

Но как бы то ни было, после введения 34% пошлины разнообразие бюджетных китайских автомобилей на нашем рынке заметно сократится, так как цены на них будут уже не такими привлекательными, как сегодня. Такие модели, как Renault Logan или Skoda Fabia вообще уйдут в сегмент «престижных» авто, а Volkswagen Polo станет недосягаемой мечтой для украинца со средним достатком. Зато наши производители, откровенно рассуждающие об отсутствие средств для обновления модельного ряда, обещают нам Lanos с коробкой автоматом и шедевр китайского автопрома Forza. Но самое обидное то, что заслуживший уважение украинских автомобилистов, надежный и непритязательный в обслуживании Lanos тоже попадет под действие импортной пошлины. Расчистив себе маневренный простор, запорожские автостроители, вне всяких сомнений, начнут постепенно подтягивать цены на свою продукцию к подорожавшим иномаркам. Иначе и быть не может — таковы законы закрытого рынка.

Петр Черных (УНИАН)