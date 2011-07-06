Рост цен производителей промпродукции в июне составил 0,5%, с начала года – 15,6%

Рост цен производителей промышленной продукции в июне 2011 года по сравнению с маем составил 0,5%, с начала года – 15,6%.

Об этом УНИАН сообщили в Госкомстате.

Как сообщал УНИАН, в мае т.г. этот показатель по сравнению с предыдущим месяцем составил 2,6%, в апреле - 3,4%, в марте - 2,1%, в феврале – 4,8%, в январе - 1,3%.