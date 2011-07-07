Фирташ планирует разместить в Херсонской обл. 3 площадки для оптовой торговли агрохимией

Известный украинский бизнесмен Дмитрий ФИРТАШ планирует разместить в Херсонской области 3 площадки для оптовой торговли минеральными удобрениями.

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Херсонской облгосадминистрации Николай КОСТЯК на пресс-конференции в Херсоне.

В частности, по словам Н.КОСТЯКА, при личной встрече Д.ФИРТАШ высказал заинтересованность в строительстве в разных частях Херсонской области трех площадок для оптовой реализации с расфасовкой по различным объемам минеральных удобрений и другой агрохимии, которые производят подконтрольные ему предприятия химической промышленности.

Как сообщил губернатор, такие перевалочные базы дадут возможность аграриям региона приобретать качественные отечественные удобрения с различным дисконтом от производителя.

Также Н.КОСТЯК отметил, что в ближайшее время в область должна прибыть группа специалистов от корпорации Д.ФИРТАША для изучения технических аспектов данного вопроса.

Напомним, что ранее Н.КОСТЯК заявил об интересе со стороны Д.ФИРТАША в строительстве морского терминала для перевалки химических грузов на суда, для последующей транспортировки их заказчикам через Днепр с выходом в Черное море. Губернатор сообщил и предварительно определенное место строительства такого терминала – поселок Станислав Белозерского района.

Справка УНИАН. Дмитрий ФИРТАШ владеет рядом крупных химических предприятий Украины: ОАО «Азот» (Черкассы), ЧАО «Северодонецкое объединение «Азот», ПАО «Концерн «Стирол» (Горловка Донецкой обл.) и ОАО «Ривнеазот». Также к активам Д.ФИРАТАША в титановой отрасли относятся «Крымский титан» (Армянск, АРК, принадлежит 50%-1 акция), его филиалы «Иршанский горно-обогатительный комбинат» (Житомирская обл.) и «Вольногорский горно-металлургический комбинат» (Днепропетровская обл.). Кроме того, к активам Д.ФИРТАША относятся ОАО «Крымский содовый завод» (Красноперекопск, АРК) и банк «Надра».

Кроме украинских, бизнесмен владеет компаниями в Австрии, Венгрии, Германии, Италии, Таджикистане, Швейцарии, Эстонии и на Кипре.

В международной холдинговой компании “Group DF” (GDF, Группа Дмитрия ФИРТАША), в которой консолидированы принадлежащие ему активы, объединены в группу химические предприятия в Восточной и Центральной Европе по производству минеральных удобрений, органических кислот, диоксида титана и кальцинированной соды.