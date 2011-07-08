Минэкономразвития предлагает ограничить импорт авто из Узбекистана тремя единицами

Министерство экономического развития и торговли Украины предлагает на 3 года – до 31 июля 2014 года ввести квоту в размере трех единиц на импорт легковых автомобилей происхождением из Республики Узбекистан на таможенную территорию Украины.

Соответствующий проект постановления правительства, разработанный Минэкономразвития, размещен на сайте министерства.

Документом предлагается ежегодно позволить импортировать по одному автомобилю в каждой категории (объем цилиндра менее 1000 куб. см, 1000–1500 куб. см и 1500–2200 куб. см.).

Как сообщал УНИАН, 30 июня т.г. Межведомственная комиссия по международной торговле рекомендовала Кабинету министров установить квоты на импорт в Украину узбекских легковых автомобилей.

Комиссия в ходе рассмотрения вопроса установила, что Узбекская сторона ввела разные ставки акцизного налога для автомобилей происхождением из Республики Узбекистан, Российской Федерации и из третьих стран (в том числе из Украины), что является дискриминационным действием со стороны Узбекистана.

По данным Минэкономразвития, размер акциза при импорте автомобилей из Украины в Узбекистан в 14 раз больше акциза, применяемого к автомобилям, импортируемым из России.

Справка УНИАН. Узбекистан поставляет в Украину две модели Daewoo: Nexia и Matiz.