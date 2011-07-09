"Метинвест" стал совладельцем «Запорожстали»

Группа "Метинвест" вступила в горно-металлургический бизнес группы "Индустриал", который включает в себя, в том числе, управление и владение сторонами более 50% акций комбината «Запорожсталь».

Об этом говорится в пресс-релизе группы "Индустриал" и "Метинвест Холдинга", переданного агентству УНИАН.

Как отмечается в сообщении, для реализации поставленных целей группа "Индустриал" продает группе "Метинвест" 50% соответствующих активов группы "Индустриал", а также заключила соглашение об управлении совместным бизнесом.

Кроме того, группе "Метинвест" предоставлен опцион по выкупу оставшихся 50% в горно-металлургическом бизнесе группы "Индустриал".

Справка УНИАН. "Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки от добычи железорудного сырья и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США и имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков. Основными акционерами "Метинвест" являются Группа СКМ (75%) и Смарт-Холдинг (25%), совместно управляющие компанией.

ООО «Метинвест Холдинг» – управляющая компания Группы "Метинвест".

ОАО «Запорожсталь» работает на рынках чугуна, слябов, штаб горячекатаных рядовых и конструкционных, проката листового холоднокатаного рядового, конструкционного и др., занимая монопольное положение на рынках серебрянки, холоднокатаных листов, тонколистового проката, жести черной, жести белой, ленты стальной холоднокатаной, гнутых профилей стальных и замкнутых холодногнутых профилей.

В июне 2010 года стало известно, что группа российских инвесторов, интересы которой представляли ВЭБ и ИК “Тройка Диалог”, стала владельцем контрольного или близкого к нему пакета акций меткомбината “Запорожсталь”.