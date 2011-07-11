Медведев: в России полеты самолетов Ан-24 следует прекратить

Президент России Дмитрий Медведев считает, что полеты самолетов Ан-24 следует прекратить, передает РИА Новости. "Все, что я говорил недавно применительно к Ту-134, не в меньшей степени относится к Ан-24", - заявил глава государства.

Медведев после катастрофы 20 июня самолета Ту-134 под Петрозаводском предложил запретить полеты самолетов этого типа, как устаревших.

В понедельник на совещании у президента РФ в связи с кораблекрушением теплохода "Булгария" на Волге глава МЧС Сергей Шойгу доложил о ЧП с самолетом Ан-24, аварийно приводнившимся на Оби. В результате погибли семь человек, 25 пострадали. "С учетом того, что мы меняем парк самолетов, такие же подходы /как к Ту-134/ предлагаю распространить на Ан-24", - сказал президент.