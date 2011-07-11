«Арселор Миттал Кривой Рог» сократил производство готового проката на 10,4%

ПАО «Арселор Миттал Кривой Рог» по итогам января-июня 2011 г. произвело 2,362 млн. тонн готового проката, что на 275 тыс. тонн, или на 10,4%, меньше, чем за январь-июнь 2010 г.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе предприятия.

За 6 месяцев меткомбинат выплавил 2,652 млн. тонн стали, что на 412 тыс. тонн, или на 13,4%, меньше, чем по результатам за аналогичный период 2010 г.

За отчетный период «Арселор Миттал Кривой Рог» произведено 2,274 млн. тонн чугуна, что на 390 тыс. тонн или на 14,6% меньше показателя за январь-июнь 2010 г.

По информации пресс-службы меткомбината, в июне производство основных видов продукции было снижено в связи с неустойчивой работой доменной печи №9. В результате принятых мер в июле предприятие планирует выйти на прежний уровень производства.

Справка УНИАН. ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» является крупнейшим производителем стального проката в Украине, специализируется на производстве длинномерного проката, в частности арматуры и катанки.

Производственные мощности предприятия, имеющего полный производственный цикл, рассчитаны на ежегодный выпуск более 6 млн. тонн проката, около 7 млн. тонн стали и более 6,7 млн. тонн чугуна.

Основными рынками сбыта металлопродукции предприятия являются регионы Ближнего Востока, Африки и Европы.

«АрселорМиттал Кривой Рог» в 2010 г. увеличил относительно 2009 г. производство основных видов продукции на 19,3-21,6%.