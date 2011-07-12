Предправления ЗАО «Индар» опровергает информацию об остановке предприятия

Председатель правления ЗАО «Индар» Евгений КОНОНЕНКО опровергает распространенную в конце прошлой недели отдельными СМИ информацию об остановке предприятия.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе предприятия.

«Причиной развернувшейся информационной атаки на крупнейшего в Украине производителя инсулина стала смена руководства предприятия. Чтобы развеять различные домыслы официально заявляю, что, начиная с 7 июля 2011 года председателем правления ЗАО «Индар» являюсь я. Основанием для смены руководства предприятия является действующее решение собрания акционеров ЗАО «Индар» , - отметил Е.КОНОНЕНКО. Он не исключил, что инициаторами информационной активности вокруг «Индара» являются бывшие руководители предприятия, уволенные в соответствии с решением собрания акционеров.

Произведенная на законных основаниях смена топ-менеджмента предприятия не повлияла на текущую деятельность крупнейшего отечественного производителя инсулина.

«Завод работает в стабильном режиме, осуществляет производство инсулина, надлежащим образом выполняются все действующие контракты. Мы осознаем свою высокую социальную и моральную ответственность перед теми, кто жизненно нуждается в производимой «Индаром» продукции. Предприятие работало и продолжает работать в штатном режиме» - подчеркнул председатель правления ЗАО «Индар» Е.КОНОНЕНКО

***ЗАО «Индар» основано 14 августа 1997 года в соответствии с Постановлением Кабинета министров Украины № 82 от 29 января 1997 года «Об организации производства отечественных инсулинов». В настоящее время предприятие выпускает более 60% инсулина, производимого в Украине.