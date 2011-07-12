Кабмин назначил директором «Укрспецторга» Безверхнего

Кабинет министров Украины назначил на должность директора Государственного специализированного предприятия «Укрспецторг» Анатолия БЕЗВЕРХНЕГО, уволив с этой должности Дмитрия ПОНОМАРЕНКО.

Соответствующие распоряжения Кабмина (№№ 640-р и 641-р от 11 июля) опубликованы на правительственном портале.

Справка УНИАН. ГСП «Укрспецторг» было создано в феврале 2009 года для продажи избыточного военного имущества. Предприятию предоставлены полномочия по реализации на внутреннем рынке военного имущества, пригодного для дальнейшего использования, но не применяемого в повсеместной деятельности войск, и избыточного военного имущества.