Гостаможня возбудила уголовное дело по факту контрабанды самолетов на сумму 5,4 млн.грн.

Государственная таможенная служба возбудила уголовное дело по факту ввоза грузовых самолетов гражданской авиации, а также технического имущества и оборудования к этим самолетам по документам, содержавшим неправдивые данные.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины, в течение трех лет в Украину были ввезены грузовые самолеты гражданской авиации типа Ан, а также техническое имущество и оборудование к этим самолетам общей стоимостью 5,4 млн. грн.

Перемещение товара, в том числе осуществлялось на основании внешнеэкономических договоров между украинской компанией и компанией из Объединенных Арабских Эмиратов.

В рамках проведения проверки законности ввоза товара на таможенную территорию Украины таможня направила запрос компании-отправителю. Из ответа стало известно, что компания не заключала эти договора, не является владельцем или эксплуатантом летательных аппаратов, взаиморасчеты по указанным контрактам не проводились.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 201 Уголовного кодекса Украины (контрабанда).