Продажи новых авто выросли на 26% – до 88 тыс. штук

Продажи новых легковых автомобилей в Украине в январе-июне увеличились на 26,3%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, до 88,255 тыс. штук.

Об этом УНИАН сообщили в Ассоциации автопроизводителей Украины «УкрАвтоПром».

По данным Ассоциации, продажи новых автобусов в Украине в январе-июне увеличилось на 35,6%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, до 1561 штук.

Также в сообщении сказано, что продажи новых коммерческих автомобилей в Украине в январе-июне увеличились на 6,7%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, до 8001 штук.

Напомним, в 2010 году рынок новых легковых авто в Украине составил 162 595 штук - прирост 0,19% к 2009 году, автобусов (без класса «микро») 1 602 штук - падение на 18,56%, грузовиков (с классом pick-up) 15 669 штук - падение на 3,23%.