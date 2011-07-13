Метпредприятия Украины сократили отрицательный финрезультат на 14,3%

Металлургические предприятия Украины по итогам 5 месяцев 2011 года сократили отрицательный финансовый результат до налогообложения на 14,3%, или 0,2 млрд. грн. по сравнению с соответствующим периодом 2010 г. - до 1,2 млрд. грн.

Об этом сегодня, 13 июля, в Днепропетровске на балансовом совещании представителей предприятий ГМК сообщил заместитель генерального директора объединения «Металлургпром» Александр ЗРАЖЕВСКИЙ.

По его словам, рентабельность металлургической отрасли за 5 месяцев 2011 г. составила «минус» 0,66%, против «минус» 2,89% по итогам 5 месяцев 2010 г.

Замгендиректора «Металлургпрома» отметил, что за январь-май 2011 г. чистый доход (выручка) от реализации продукции металлургических предприятий Украины вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 44,9% (на 23,4 млрд. грн) — до 75,5 млрд. грн.

А.ЗРАЖЕВСКИЙ сообщил, что в мае, впервые за 5 месяцев т.г., металлурги совокупно вышли на положительный финансовый результат до налогообложения в сумме 467 млн. грн.

«Однако снижение спроса и цен на металлопродукцию на мировых рынках, начиная со второй половины мая и в июне — привели к росту убыточности металлургической отрасли», — сообщил представитель «Металлургпрома».

По словам А.ЗРАЖЕВСКОГО, по результатам июня убытки от реализации продукции ожидаются в пределах 700-800 млн. грн.

«В июле негативные тенденции для металлургов сохраняются. Незначительная активизация рынков ожидается со второй половины августа,», — сообщил А.ЗРАЖЕВСКИЙ.