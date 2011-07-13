Производство ЖРС в Украине выросло на 2-4%, окатышей - сократилось на 2%

В Украине в январе-июне 2011 года производство основных видов железорудного сырья выросло на 2-4% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, производство окатышей - сократилось на 2%.

Об этом УНИАН сообщили в объединении «Металлургпром».

За январь-июнь т. г. объемы производства железной руды выросли на 3%, или 1,024 млн. тонн - до 39,278 млн. тонн.

Производство железорудного концентрата увеличились на 2%, или 739 тыс. тонн - до 32,417 млн. тонн.

Производство агломерата выросло на 4% (на 786 тыс. тонн) — до 20, 575 млн. тонн.

Производство окатышей сократилось на 2%, или 235 тыс. тонн - до 10, 966 млн. тонн.

По данным объединения «Металлургпром», в январе- июне 2011 г. украинские горнорудные предприятия экспортировали 16,7 млн. тонн ЖРС, что на 2% больше, чем за I полугодие 2010 г.

Как сообщал УНИАН, в Украине за январь-май 2011 г. производство основных видов железорудного сырья выросло относительно января-мая 2010 г. на 1-3%, производство окатышей сократилось на 3%.