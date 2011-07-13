Украинские металлурги в первом полугодии увеличили производство на 3-10%

Украинские металлурги за январь-июнь 2010 г. увеличили производство основных видов продукции на 3-10% относительно аналогичного периода 2010 г.

Об этом сегодня, 13 июля, в Днепропетровске на балансовом совещании представителей предприятий ГМК сообщил заместитель генерального директора объединения металлургических заводов «Металлургпром» Александр ЗРАЖЕВСКИЙ.

По его словам, за I полугодие т. г. метпредприятия произвели 14,235 млн. тонн чугуна, что на 3%, или 373 тыс. тонн больше, чем по итогам I полугодия 2010 г.

Производство стали за указанный период выросло на 7% (на 1,072 млн. тонн) - до 17,416 млн. тонн.

Производство готового проката выросло на 10%, или 1,451 млн. тонн - до 15,383 млн. тонн.

Производство метизов за январь-июнь увеличилось на 7%, или 9 тыс. тонн – до 139 тыс. тонн.