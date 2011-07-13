В Украине производство стальных труб выросло на 42%

В Украине за I полугодие 2011 г. производство стальных труб относительно I полугодия 2010 г. выросло на 42%, или на 328 тыс. тонн, - до 1,104 млн. тонн

Об этом УНИАН сообщили в объединении „Металлургпром”.

994,7 тыс. тонн труб произведено на трубных предприятиях, 109,5 тыс. тонн – на 2 металлургических заводах.

Днепропетровский завод «Коминмет» за январь-июнь т. г. произвел 88,1 тыс. тонн труб против 72,4 тыс. тонн по итогам 6 месяцев 2010 г.

ММК им. Ильича произвел 21,4 тыс. тонн труб против 43,6 тыс. тонн.

Производство на ООО «Интерпайп Нико Тьюб» за январь-июнь т. г. увеличилось на 28,8% - до 189 тыс. тонн.

Нижнеднепровский трубный завод нарастил производство на 20,1% - до 195,3 тыс. тонн.

Днепропетровский трубный завод увеличил производство на 46,3% - до 57,5 тыс. тонн.

Луганский трубный завод нарастил производство на 7,8% - до 114,8 тыс. тонн стальных труб.

Объемы производства на Новомосковском трубном заводе в январе-июне 2011 г. увеличились по сравнению с январем- июнем 2010 г. на 27,6% - до 107,2 тыс. тонн.

Харцызский трубный завод за указанный период увеличил производство в 2,8 раза - до 296,9 тыс. тонн

Справка УНИАН. В 2010 г. производство стальных труб в Украине выросло относительно 2009 г. на 10,6% - до 1,759 млн. тонн.