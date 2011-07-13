В августе метпредприятия планируют увеличить производство на 13-20%

В августе т. г. украинские металлургические предприятия планируют увеличить относительно июня производство основных видов продукции на 13-20%.

Об этом УНИАН сообщили в объединении металлургических заводов «Металлургпром».

В частности, производство стали вырастет на 13,3%, — до 3,090 млн. тонн, проката — на 20% - до 2,84 млн. тонн. Производство чугуна в августе прогнозируется на уровне 2,65 млн. тонн, что почти на 17% больше, чем по итогам июня 2011 г.

Для обеспечения заявленных объемов производства в августе металлургам потребуется 630 тыс. тонн аглоруды, 1,63 млн. тонн концентрата, 420 тыс. тонн агломерата, 970 тыс. тонн окатышей, 900 тыс. тонн известняков, 1,36 млн. тонн металлургического кокса, 600 тыс. тонн металлолома.

По данным объединения «Укррудпрома», заявки металлургов по известнякам и железорудному сырью отечественного производства обеспечиваются полностью.

По импорту метпредприятия планируют завезти 60 тыс. тонн окатышей и 55 тыс. тонн аглоруды.

По данным объединения «Укркокс», потребность металлургов в коксе на август обеспечивается полностью. Поставки украинских углей в августе составят около 1,45 млн. тонн. При этом необходимо импортировать еще около 680 тыс. тонн углей для коксования.