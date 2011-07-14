На авиапром и космическую отрасль в 2012 г. выделят более 2 млрд.грн. - проект программы

Правительство планирует в 2012 году выделить из бюджета и привлечь инвестиций для поддержки и развития авиастроения – 1,5 млрд. грн. и 1,6 млрд. грн. соответственно, космической отрасли – 863 млн. грн. и 654 млн. грн. соответственно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в проекте Государственной программы социального и экономического развития Украины на 2012 год, презентованной сегодня на заседании коллегии Министерства экономического развития и торговли.

В частности, средства планируется направить на обеспечение госгарантий по долгосрочному кредитованию внешнеэкономических контрактов по авиастроению, а также на введение механизмов удешевления кредитов для предприятий авиастроительной отрасли.

Кроме того, в сфере авиастроения правительство планирует строительство и валидацию самолетов на базе АН-148 и создание двигателя пятого поколения АИ-28.

Также программой социального и экономического развития предусмотрено проведение технического переоснащения предприятий, производящих авиатехнику.

В 2012 году планируется реализовывать общегосударственную программу создания военно-транспортного самолета АН-70 и его закупку по гособоронзаказу.

Также в 2012 году планируется предоставление государственной поддержки путем предоставления государственных гарантий по выполнению долговых обязательств по кредитам для производства авиатехники и двигателей на отечественных предприятиях авиапрома.

В космической отрасти, в частности, планируется осуществлять госзаказы продукции, в том числе в рамках оборонного заказа.

Также планируется оказывать финансовую поддержку проведению научно-исследовательских работ в космической сфере и продолжить выполнение общегосударственной целевой научно-технической космической программы на 2008-2012 годы.

В результате мер по поддержке космической отрасли ожидается производство и эксплуатация в кооперации с Россией и Бразилией новых образцов космической техники.