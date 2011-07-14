Рост промпроизводства по итогам полугодия составил 8,7%
11:21, 14 июля 2011Промышленность
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Рост промышленного производства по итогам первого полугодия текущего года составил 8,7%.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил заместитель министра экономического развития и торговли Владимир БАНДУРОВ во время презентации проекта Государственной программы социального и экономического развития Украины на 2012 год, которая состоялась сегодня на заседании коллегии Министерства экономического развития и торговли.
«Рост промышленного производства по итогам первого полугодия составляет 8,7%», - сказал В.БАНДУРОВ.
Он также сообщил, что правительство ожидает, что показатель роста ВВП за первое полугодие составит 4,5-5%.
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