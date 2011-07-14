В 2012г. построят до 30 плавсредств и отремонтируют до 100 судов – проект программы

В Украине в 2012 году планируется увеличить объем выпуска продукции судостроения на 35%, построить до 30 плавсредств и отремонтировать до 100 судов разных типов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в проекте Государственной программы социального и экономического развития Украины на 2012 год, презентованном сегодня на заседании коллегии Министерства экономического развития и торговли.

Для поддержки и развития судостроения в 2012 году планируется выделить из бюджета и привлечь инвестиций на 780 млн. грн. и 920 млн. грн. соответственно.

Средства будут предоставлены для госгарантий по привлечению кредитов для развития отрасли, для государственной финансовой поддержки строительства судов путем удешевления кредитов и для создания корабля класса «Корвет» по оборонному госзаказу.