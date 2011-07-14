ЮГОК нарастил производство железорудного концентрата на 14,9%

ОАО "Южный горно-обогатительный комбинат" (ЮГОК, г. Кривой Рог) в январе–июне 2011 г. нарастило относительно января-июня 2010 г. производство железорудного концентрата на 14,9%, или на 651 тыс. тонн, - до 5,015 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в объединении металлургических заводов «Металлургпром».

За указанный период ЮГОК произвел 926 тыс. тонн агломерата, что на 4,1%, или на 37 тыс. тонн, больше, чем в январе-июне 2010 г.

Справка УНИАН. ОАО «Южный горно-обогатительный комбинат» (Кривой Рог, Днепропетровская обл.) является одним из основных производителей железорудного сырья – концентрата и агломерата – в Украине.

В настоящий момент основными акционерами ОАО «ЮГОК» являются ЗАО "Смарт-холдинг" и компании-собственники Evraz Group.

ЮГОК по итогам 2010 г. нарастил производство, железорудного концентрата на 25,6,7% – до 8,980 млн. тонн, производство агломерата увеличилось на 49,6% – до 1,655 млн. тонн.