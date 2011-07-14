ММК им. Ильича увеличил производство готового проката на 32%

ОАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» по итогам января-июня 2011 г. произвело 2,412 млн. тонн готового проката, что на 585 тыс. тонн, или на 32% больше, чем за январь-июнь 2010 г.

Об этом УНИАН сообщили в объединении «Металлургпром».

По данным «Металлургпрома», за I полугодие т.г. комбинат выплавил 2,481 млн. тонн чугуна, что на 204 тыс. тонн, или почти на 10% больше, по сравнению с результатами за I полугодие 2010 г.

За отчетный период ММК им. Ильича произвел 3,067 млн. тонн стали, что на 384 тыс. тонн, или на 14,3%, больше показателя за январь-июнь 2010 г.

К 1 июля 2011 г. меткомбинат произвел 5, 945 млн. тонн агломерата, что на 554 тыс. тонн (на 10,2%) больше, чем за аналогичный период 2010 г.

Справка УНИАН. ОАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» – одно из крупнейших украинских металлургических предприятий. Комбинат является предприятием полного цикла. Специализируется на производстве тонкого и толстого конструкционного листа, бесшовных труб, баллонов.

ММК им. Ильича по итогам 2010 г. произвел 3,982 млн. тонн готового проката - на 29,2% больше, чем за 2009 г.