«Запорожсталь» увеличила производство готового проката на 16,7%

ОАО «Запорожсталь» в январе-июне 2011 г. увеличило производство готового проката на 16,7%, или на 228 тыс. тонн относительно аналогичного периода прошлого года - до 1,59 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в объединении металлургических заводов «Металлургпром».

По данным "Металлургпрома", за январь-июнь т.г. комбинат выплавил 1,477 млн. тонн чугуна, что на 102 тыс. тонн, или на 7,4% больше, по сравнению с результатами за январь-июнь 2010 г.

За отчетный период «Запорожсталь» произвела 1,914 млн. тонн стали, что на 270 тыс. тонн, или на 16,4% больше показателя за январь-июнь 2010 г.

К 1 июля 2011 г. меткомбинат произвел 2, 673 млн. тонн агломерата, что на 254 тыс. тонн (на 10,5%) больше, чем за аналогичный период 2010 г.

Справка УНИАН. ОАО «Запорожсталь» работает на рынках чугуна, слябов, штаб горячекатаных рядовых и конструкционных, проката листового холоднокатаного рядового, конструкционного и др. Занимает монопольное положение на рынках серебрянки, холоднокатаных листов, тонколистового проката, жести черной, жести белой, ленты стальной холоднокатаной, гнутых профилей стальных и замкнутых холодногнутых профилей.

В июле 2011 г. совладельцем комбината «Запорожсталь стала Группа "Метинвест" (более 50% акций предприятия).

«Запорожсталь» по итогам 2010 г. получила 156,1 млн. грн. прибыли против 290,5 млн. грн. убытка в 2009 г.

Объемы производства на комбинате, по сравнению с 2009 г., увеличились: по чугуну - на 31,0 тыс. тонн (1,1%), по стали – на 171,7 тыс. тонн (5,2%), по прокату - на 105,6 тыс. тонн (3,8%).Реализация товарной продукции составила 12,617 млрд. грн., что на 4,227 млрд. грн. или 50,4% больше по итогам 2009 г.