Индекс деловых ожиданий предприятий снизился до 120,2%

В Украине индекс деловых ожиданий предприятий (ИДО) во II квартале по сравнению с I кварталом 2011 года снизился с 123,2% до 120,2%.

Об этом говорится в аналитическом отчете "Деловые ожидания предприятий Украины за II квартал", обнародованном на сайте Национального банка Украины.

«Позитивные ожидания относительно всех составляющих индекса снизились, особенно относительно инвестиционных расходов на приобретение машин, оборудования, инструмента и инвентаря и роста количества наемных работников", - говорится в отчете.

У респондентов ухудшились ожидания относительно роста объемов производства товаров и услуг в Украине в следующие 12 месяцев по сравнению с предыдущим кварталом: баланс ожиданий уменьшился на 6,9 п.п. - до 9,2%.

Инфляционные ожидания незначительно ослабились и составляют на следующие 12 месяцев 14,5% против 14,7% в предыдущем квартале. Основным фактором повышения потребительских цен респонденты назвали рост расходов на производство (67,2% ответов). Влияние обменного курса отметили 20,9% респондентов, а действий Национального банка Украины - лишь 8,2% респондентов.

Рост потребительских цен на уровне не выше 10% прогнозируют 26,4% респондентов по сравнению с 25,5% в предыдущем квартале.

Во ІІ квартале 2011 года ожидания относительно курсовой стабильности в следующие 12 месяцев ослабились: неизменность курса гривни к доллару США ожидают 46,7% респондентов против 52% в предыдущем квартале. Укрепились ожидания относительно удешевления гривни к доллару США и евро.

Выросла доля респондентов, которые прогнозируют удешевление гривни относительно доллара США (49,3% против 45,3% ответов в І квартале 2011 года) и евро (57,0% против 54,0%).

Как и в двух предыдущих кварталах, рассчитанный по результатам опроса обменный курс гривни к доллару США через 12 месяцев будет составлять около 8,3 гривни за 1 доллар США.

Большинство респондентов (65,2% против 63,5% в предыдущем квартале) оценили будущий обменный курс в диапазоне от 7,6 до 8,39 гривни за 1 доллар США. Больше всего выросла доля респондентов, которые ожидают обменного курса гривни на уровне 8,0-8,39 гривни за 1 доллар США (до 41,6% против 35,6% в предыдущем квартале).