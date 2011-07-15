Путин: украинские металлурги являются конкурентами для производителей Таможенного союза

Москва. Премьер-министр России Владимир ПУТИН подчеркивает, что украинские металлурги являются конкурентами для производителей Таможенного союза.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства РФ, об этом он сказал в ходе общения с работниками ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», отвечая на вопрос, чем чревато вхождение Украины в Таможенный союз для металлургической отрасли.

«Вопрос понятный и непраздный, особенно для металлургов, потому что Украина – это, конечно, страна с развитой металлургической промышленностью и, безусловно, это ваш конкурент. Это очевидный факт», - сказал В.ПУТИН.

В то же время он отметил, что войдёт ли Украина в Таможенный союз и затем в Экономическое пространство, пока не известно.

«Политическое руководство Украины, насколько я себе представляю, пока таких планов не вынашивает в практическом преломлении. Что это означает? Это означает, что три страны – Россия, Белоруссия и Казахстан будут договариваться о том, как защищать свой внутренний рынок от продукции из третьих стран», - подчеркнул он.

По словам российского премьера, уже сейчас подписано соглашение о применении различных форм и методов защиты. Один из них хорошо известен – это так называемые антидемпинговые расследования. Он отметил, что одно из этих антидемпинговых расследований сейчас проводится в отношении китайской стали с полимерным покрытием.

«Мы не исключаем, что такие же инструменты могут применяться и в отношении любой третьей страны», - подчеркнул В.ПУТИН.

Он считает, что если Украина примет решение присоединиться к Таможенному союзу, то это повысит конкуренцию для металлургической промышленности, да и для некоторых других отраслей экономики в России.

При этом В.ПУТИН подчеркнул, что «мы вряд ли согласимся с условиями, при которых наши партнёры захотели бы воспользоваться преимуществами интеграционного объединения, но не брали бы на себя никаких обязательств".