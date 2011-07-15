Ситуация не позволяет давать преференции отдельным отраслям экономики - Хомутынник

Ситуация в экономике страны на нынешнем этапе не позволяет предоставлять преференции отдельным отраслям, заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, банковской деятельности, таможенной и налоговой политики Виталий ХОМУТЫННИК сегодня во время интернет-конференции.

«Думаю, как только улучшится состояние экономики, мы сможем вернуться к рассмотрению этого вопроса. Мы и так уже предоставили льготы отраслям судостроения, легкой промышленности, гостиничного хозяйства и малому бизнесу», - отметил он.

По словам В.ХОМУТЫННИКА, во время подготовки законопроекта «О внесении изменений в Налоговый кодекс и некоторые другие законодательные акты Украины» были рассмотрены более 600 поправок. Более 300 из них, относительно усовершенствования системы администрирования налогов и механизма их начисления, были учтены.

«Что касается предложений о предоставлении льгот отдельным отраслям промышленности, они не были учтены», - подчеркнул депутат.