В Одессе суд ликвидировал завод «Прессмаш» за долги перед Пенсионным фондом

Сегодня Хозяйственный суд Одесской области принял решение о ликвидации машиностроительного завода «Прессмаш», который из-за прекращения подачи газа и электроэнергии вынужден был прекратить выпуск продукции - специальных гидравлических прессов – в декабре прошлого года.

Об этом сообщила УНИАН юрисконсульт предприятия Светлана ШАТАРОВА.

По данным начальника Главного управления Пенсионного фонда Украины в Одесской области Анатолия СОЛОВЬЕВА, которое обратилось с иском в суд, это предприятие задолжало ПФУ свыше 900 тыс. грн. Имеются также значительные долги перед другими организациями, в том числе 80 тыс. грн. - перед обкомом профсоюза машиностроителей.

19 января текущего года Хозяйственный суд признал ОАО «Прессмаш» банкротом и назначил арбитражным управляющим Геннадия ДЕМЧЕНКО. Однако вывести предприятие из кризиса ему не удалось.

По словам начальника отдела кадров ОАО «Прессмаш» Михаила КАГАНА, «предприятие также является должником по потребленному газу (200 тыс. грн.), электричеству (400 тыс. грн.) Это вынудило правление ОАО «Прессмаш» во главе с Аркадием СИВАКОВСКИМ отправить полутысячный производственный коллектив в многомесячный отпуск, хотя цеха поддерживались в рабочем состоянии. Не хватает также средств у предприятия, чтобы погашать долги за заводские общежития».

Согласно сведениям облуправления Пенсионного фонда Украины в Одесской области, самыми крупными должниками фонда являются Одесское химико-фармацевтическое предприятие «Биостимулятор» (долг 7,3 млн. грн.) и коммунальное предприятие «Одесгорэлектротранс» (7,1 млн. грн.). Всего задолженность одесских предприятий Пенсионному фонду составила 14,3 млн. грн.

Напомним, что 19 января 2011 года Хозяйственный суд Одесской области признал завод «Прессмаш» банкротом.

Справка УНИАН. "Прессмаш" специализируется на производстве кузнечно-прессового оборудования для всех отраслей народного хозяйства.

50% акций предприятия принадлежит фирме «Технопарк» (Одесса), 24% - "Международной инвестиционной компании Ин-груп" (Одесса), 16,26% - компании «Стратагема-Инвест» (Одесса).