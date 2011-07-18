Украина увеличила импорт фармацевтической продукции на 23,5%, экспорт – на 8,1%

Украина за январь-май 2011 года увеличила импорт фармацевтической продукции на 23,5% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 1 млрд. 36,907 млн. долл. США.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, экспорт фармацевтической продукции за указанный период увеличился на 8,1% – до 73 млн. 73 тыс. долл.

По данным Госкомстата, экспорт эфирных масел и косметических препаратов увеличился на 16,9% – до 67 млн. 410,2 тыс. долл., импорт – на 9,3%, до 312 млн. 278,9 тыс. долл.

Экспорт мыла и моющих средств за указанный период увеличился на 18,5% – до 43 млн. 258,4 тыс. долл., импорт – на 23,1%, до 167 млн. 475,1 тыс. долл.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2010 году увеличила экспорт фармацевтической продукции на 32,3% по сравнению с 2009 годом – до 198 млн. 519,5 тыс. долл. США. Импорт фармацевтической продукции за указанный период увеличился на 14,8% – до 2,445 млрд. 836 тыс. долл.