Украина увеличила экспорт органических химсоединений в 2,3 раза

Украина в январе-мае 2011 года увеличила экспорт органических химических соединений в 2,3 раза, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, – до 316 млн. 276,8 тыс. долл. США.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, при этом импорт органических химических соединений увеличился на 58,4% – до 359 млн. 711,9 тыс. долл.

Также увеличился экспорт продуктов неорганической химии – в 1,7 раза – до 666 млн. 979,7 тыс. долл., импорт – на 14%, до 109 млн. 828,3 тыс. долл.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2010 году увеличила экспорт органических химических соединений в 2,9 раза по сравнению с 2009 годом – до 445 млн. 524,2 тыс. долл. США; импорт органических химических соединений увеличился на 19,5% – до 650 млн. 521,9 тыс. долл.

Также увеличился экспорт продуктов неорганической химии – на 64,3%, до 1,129 млрд. 360,5 тыс. долл., импорт – на 9,8%, до 270 млн. 86,5 тыс. долл.