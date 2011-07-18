Енакиевский метзавод нарастил производство проката на 36%

ОАО „Енакиевский металлургический завод” за I полугодие 2011 г. нарастило относительно 2010 г. производство готового проката на 36%, или на 234 тыс. тонн, - до 884 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в объединении „Металлургпром”.

Предприятие выплавило 1,299 млн. тонн стали, что на 34 тыс. тонн, или на 2,6% больше, чем по результатам января-июня 2010 г.

За отчетный период Енакиевский метзавод произвел 1,139 тыс. тонн чугуна, что на 47 тыс. тонн (на 4,3%) больше показателя за январь-июнь 2010 г.

К 1 июля предприятие произвело 1,030 млн. тонн агломерата, что на 138 тыс. тонн (на 15,4%) больше, чем за январь-июнь 2010 г.

Справка УНИАН. ЕМЗ является одним из мировых лидеров по производству товарной заготовки. В группу входят ОАО «Енакиевский металлургический завод» и украинско-швейцарское совместное предприятие ООО «Метален», которые осуществляют хозяйственную деятельность на одной производственной площадке и имеют единый производственный цикл. Компания производит катаную и литую заготовку, стержневой прокат, а также различные сортовые профили (балки, швеллеры, уголки и др.).

ЕМЗ входит в Дивизион стали и проката Группы "Метинвест".

По итогам 2010 г. Енакиевский метзавод нарастил относительно 2009 г. производство основных видов продукции на 1,6-11,8%.

"Метинвест" – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий Группы "Метинвест" позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Акционерами Группы "Метинвест" являются Группа СКМ (75%) и группа компаний «Смарт-холдинг» (25%), которые принимают участие в управлении Группой "Метинвест" на партнерских началах.

ООО «Метинвест Холдинг» – управляющая компания Группы "Метинвест".