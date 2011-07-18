Алчевский меткомбинат увеличил производство основных видов продукции на 13-23%

ОАО «Алчевский металлургический комбинат» за I полугодие 2011 г. увеличило производство основных видов продукции по сравнению с I полугодием 2010 г. на 12,9-23%.

Об этом УНИАН сообщили в объединении „Металлургпром”.

Меткомбинат за январь-июнь т.г. произвел 1,879 млн. тонн готового проката, что на 351 тыс. тонн или на 23 % больше, чем за январь-июнь 2010 г.

Комбинат выплавил 1,880 млн. тонн стали, что на 255 тыс. тонн, или на 15,7% больше, чем по результатам января-июня 2010 г.

За отчетный период меткомбинат произвел 1,728 тыс. тонн чугуна, что на 281 тыс. тонн, или 19,4% больше показателя за январь-июнь 2010 г.

К 1 июля т. г. металлургический комбинат произвел 2,555 млн. тонн агломерата, что на 292 тыс. тонн (на 12,9%) больше, чем в январе-июне 2010 г.

Справка УНИАН. ОАО «Алчевский металлургический комбинат» (Луганская обл.) занимает на украинском рынке монопольное положение по производству толстого нержавеющего листа, стали специального назначения и стальной дроби.

По итогам 2010 г. комбинат сократил относительно 2009 г. производство основных видов продукции на 5-20%.