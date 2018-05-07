Формула "3+1": России непонятна украинская арифметика...

В процессе сложения Таможенного Союза, Россия никак не может согласиться с тем, что результатом предложенной Украиной формулы "3+1" может быть что-либо другое, а не "4". Вместе с тем, Москва все же принимает на рассмотрение украинские варианты ответа на эту задачку, но после ознакомления, фактически ставит им жирную "2" и... отправляет «в корзину».

Чуть более недели назад, в пятницу 8 июля, Украина передала России свои предложения по сотрудничеству с Таможенным Союзом в формате «3+1». Это было сделано по линии МИДа при участии представителей Минэкономразвития Украины.

Этот факт не был сокрыт посольством Украины в России – информация появилась в некоторых СМИ. В процессе ее уточнения дополнительно выяснилось, что уже 15 июля, после рассмотрения документов правительственными экспертами, предложения может рассмотреть Комиссия Таможенного Союза.

В чем же суть предложений украинской стороны? Ответ на этот вопрос эта самая украинская сторона, видимо, решила засекретить особым образом. Доступ к документу, похоже, имел крайне ограниченный круг людей. Узнать о каких-либо деталях оказалось абсолютно невозможно. Один их чрезвычайно высокопоставленных чиновников правительства, в ответ на просьбу уточнить хотя бы общие содержание документа сказал дословно и с нажимом: «Вы такие вопросы задаете?!..»

А какие «такие» собственно вопросы? Уже более трех месяцев – с момента первого заявления Президента Украины о намерении сотрудничать с ТС в этом загадочном формате, никакой конкретики по этой теме нет.

Эксперты тоже отказываются давать какие-либо комментарии, ссылаясь на отсутствие деталей предложений, или объясняя отказ непониманием того, как в принципе может выглядеть сотрудничество по предложенному варианту.

Вместе с этим, как сообщил в частном разговоре один из высокопоставленных чиновников украинского правительства, суть предложений заключается в том, что Украина предлагает для торговли по условиям Таможенного Союза перечень товаров, торговля которыми не определяется правилами ВТО. Что это за товары, и насколько они важны для сотрудничества, выяснить так и не удалось.

Надежды Путина не оправдались?

Уже в понедельник, 11 июля, эксперты правительства России очень оперативно принялись изучать украинское предложения. Это подтвердил и глава правительства РФ Владимир Путин. "Мы сейчас активно на уровне экспертов правительств работаем над предложенной нашими украинскими друзьями схемой «три плюс один», - сказал он буквально в тот же день на встрече с учеными-экономистами Российской академии наук.

Путин выразил надежду на то, что эта схема, предложенная Украиной, позволит сторонам выйти на "заметные, важные и полезные" результаты. "Мы пока не можем сказать, на какие решения мы могли бы выйти в ходе совместной работы. Сейчас предложения наших украинских коллег активно прорабатываются", - добавил глава правительства России.

Заявления обнадеживающие. Но, похоже, надежды Путина, если он, конечно, не лукавил, не оправдались.

В четверг, накануне заседания комиссии Таможенного Союза, которое должно было пройти 15 июля, удалось выяснить, что украинские предложения до сих пор не поступили туда для рассмотрения и соответствующий вопрос не включен в повестку дня заседания. Как удалось узнать позже у представителей российской стороны, посвященных в ход развития событий, по заключению российских правительственных экспертов, предложения в данном виде не заслуживают рассмотрения комиссией ТС. Фактически - их «забраковали», и именно российская сторона "перекрыла вентиль" украинским предложениям, заблокировав их на пути в Комиссию Таможенного Союза.

Вместе с этим, в пятницу, 15 июля, когда собственно и ожидалось рассмотрение документов на уровне ТС, Путин, общаясь с работниками Магнитогорского металлургического комбината, сделал заявление, которое, в принципе, можно считать его негативной оценкой украинских предложений. Войдёт ли Украина в Таможенный союз и затем в Экономическое пространство, - пока неизвестно, заявил глава правительства России.

«Политическое руководство Украины, насколько я себе представляю, пока таких планов не вынашивает в практическом преломлении», - заявил Путин, подтвердив неизменность позиции России – или Украина вступает в Таможенный Союз, что называется "с головой", или НЕ вступает.

К слову, некоторые чиновники в украинском правительстве, еще на прошлой неделе не исключали, что украинские предложения в Москве будут «забракованы», поскольку Россия в принципе не видит другого варианта сотрудничества кроме как присоединение Украины к Таможенному Союзу.

Таможенный союз не дремлет

Пока Украина демонстрирует колебательные настроения, можно с точносью спрогнозировать последствия варианта "Украина НЕ вступает в ТС". На нет и суда нет, а значит, соответственно, ожидайте расширения ограничительных мер и санкций, применяемых каждой страной-членом ТС к двум другим.

«Что это означает? Это означает, что три страны – Россия, Белоруссия и Казахстан будут договариваться о том, как защищать свой внутренний рынок от продукции из третьих стран», - разъясняет непонятливым украинским партнерам российский премьер-министр. И намекает, что Таможенный Союз будет расширять спектр украинских товаров для проведения антидемпинговых расследований, как защитной меры.

Что так и будет, сомнений никаких нет. Пока Украина готовила и передавала на рассмотрение России свои предложения, Таможенный Союз принимал решения о введении защитных мер на украинскую продукцию во всех странах-членах. В список товаров для защиты вошли украинские трубы, стекловолокно, столовые приборы, машиностроительные крепежи.

Представители национальных ветеринарных органов государств – членов Таможенного союза приняли решение временно запретить ввоз продуктов животного происхождения большинства украинских сельхозпредприятий.

По неофициальной информации, в ближайшие дни ожидаются новые решения комиссии Таможенного союза по распространению защитных мер применительно к украинским товарам. Причем, стоит заметить, что такие решения принимаются, несмотря на существование двусторонних торговых договоров со странами ТС, которые пока еще никто не отменял.

Юрий Ходжаян (УНИАН)