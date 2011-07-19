В Украине производство аммиака за полгода выросло на 26,3%

Предприятия химической промышленности Украины в январе-июне 2011 года увеличили производство аммиака на 26,3% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 2,583 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в июне 2011 г. производство аммиака в Украине сократилось на 16,5% по сравнению с маем 2011 года – до 374 тыс. тонн. По сравнению с июнем 2010 года производство аммиака увеличилось на 15%.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году предприятия химической промышленности Украины увеличили производство аммиака на 37,3% по сравнению с 2009 годом – до 4 млн. 163 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями аммиака в Украине являются ОАО «Одесский припортовый завод», ОАО «Концерн «Стирол» (Горловка, Донецкая обл.), Северодонецкий «Азот» и ОАО «ДнепроАзот» (Днепродзержинск).