Самый высокий рост промпроизводства - в Ивано-Франковской области, спад – в Черновицкой

Самый высокий рост промышленного производства в Украине в июне 2011 года против показателя июня 2010 года зафиксирован в Ивано-Франковской области – 60,2%, самый большой спад отмечен в Черновицкой области – 42,5%.

Об этом сообщается на сайте Государственного комитета статистики Украины.

Согласно сообщению, в пятерку областей-лидеров роста промышленного производства вошли: Ивано-Франковская область (июнь 2011 г. к июню 2010 г. – 60,2%, январь-июнь 2011 г. к январю-июню 2010 г. – 39,2%, июнь к маю 2011 года – 3,3%), Сумская область (июнь 2011 г. к июню 2010 г. – 27%, январь-июнь 2011 г. к январю-июню 2010 г. – 8%, июнь к маю 2011 года – 17%), Луганская область (июнь 2011 г. к июню 2010 г. – 26,5%, январь-июнь 2011 г. к январю-июню 2010 г. – 14,7%, июнь к маю 2011 года – спад 1,4%), Донецкая область (июнь 2011 г. к июню 2010 г. – 19,6%, январь-июнь 2011 г. к январю-июню 2010 г. – 17,3%, июнь к маю 2011 года – объемы не изменились), Хмельницкая область (июнь 2011 г. к июню 2010 г. – 12,1%, январь-июнь 2011 г. к январю-июню 2010 г. – 11%, июнь к маю 2011 года – 1,5%).

При этом сообщается, что в июне 2011 года против июня 2010 года зафиксирован спад промпроизводства в 10 областях Украины и г. Киев: в Черновицкой области (июнь 2011 г. к июню 2010 г. – спад 42,5%, январь-июнь 2011 г. к январю-июню 2010 г. – спад 13,2%, июнь к маю 2011 года – спад 10,3%), Херсонской области (июнь 2011 г. к июню 2010 г. – спад 28,9%, январь-июнь 2011 г. к январю-июню 2010 г. – спад 9,1%, июнь к маю 2011 года – спад 18,9%), Одесской области (июнь 2011 г. к июню 2010 г. – спад 23,6%, январь-июнь 2011 г. к январю-июню 2010 г. – спад 15,3%, июнь к маю 2011 года – рост 4,8%), Винницкой области (июнь 2011 г. к июню 2010 г. – спад 10,3%, январь-июнь 2011 г. к январю-июню 2010 г. – рост 1,3%, июнь к маю 2011 года – рост 0,8%), Закарпатской области (июнь 2011 г. к июню 2010 г. – спад 9,4%, январь-июнь 2011 г. к январю-июню 2010 г. – рост 3,3%, июнь к маю 2011 года – рост 4,7%).

Как сообщал УНИАН, в Украине рост промышленного производства в июне 2011 года, по сравнению с июнем 2010 года, составил 8,9%, в 1-м полугодии 2011 года против аналогичного периода 2010 года — 8,7%, в июне 2011 года против мая — спад 0,4%.