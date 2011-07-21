«Метинвест» в США ввел в эксплуатацию новую шахту «Affinity Mine»

Американская угледобывающая компания «United Coal Company», входящая в Группу «Метинвест», ввела в эксплуатацию новую шахту «Affinity Mine».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Группы «Метинвест».

В сообщении отмечается, что после ввода в эксплуатацию новой шахты планируемая мощность подразделения составит 1,9 млн. тонн коксующихся углей высшего качества. Достижение плановых показателей ожидается к 2012 году.

Общий объем угля, добываемого шахтами компании «United Coal Company» в 2011 году, составит 8,2 млн. тонн, увеличившись, таким образом, на 14%. В этом году импорт американских углей в Украину предполагается в объеме 0,8 млн. тонн угольного концентрата (на 250% больше по сравнению с 2010 годом).

Справка УНИАН. «Метинвест» является международной вертикально интегрированной горно-металлургической группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и готовой продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Основными акционерами Компании METINVEST B.V. (материнской компании Группы «Метинвест») являются Группа СКМ (71,25%) и Смарт-Холдинг (23,75%), совместно управляющие Компанией.

ООО «МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ» – управляющая компания Группы «Метинвест».