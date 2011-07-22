Комиссия ТС приняла решение о введении антидемпинговых пошлин на украинские трубы

Комиссия Таможенного союза приняла решение о введении до 18 ноября 2015 года антидемпинговых пошлин на некоторые виды стальных труб, которые ввозятся из Украины.

Соответствующее решение комиссии Таможенного союза размещено на сайте комиссии.

В частности, на обсадные трубы пошлина составит 18,9% от таможенной стоимости, на насосно-компрессорные - 19,9%.

Пошлина на импорт нефтепроводных, газопроводных и горячедеформированных труб общего назначения диаметром до 820 миллиметров включительно составит 37,8%.

Для предприятий ОАО "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод", ОАО "Интерпайп Новомосковский трубный завод" и ООО "Интерпайп Нико Тьюб" размер пошлины составит 19,4%.

Также комиссия ТС приняла решение просить правительства Беларуси, Казахстана и РФ до 1 октября 2011 года заключить международный договор и завершить работу по его применению на территории Таможенного союза, согласно которому антидемпинговые пошлины на перечисленные выше трубы не будут взиматься при наличии сертификатов производителя и в пределах объемов, определенных международным договором о беспошлинной поставке труб.

В случае нарушения украинской стороной положений международного договора действие антидемпинговых пошлин будет возобновлено.

Как сообщал УНИАН, в рамках соглашения от 13 января 2005 года украинская компания «Интерпайп» ежегодно имеет право поставлять в Россию 300 тыс. тонн обсадных и насосно-компрессорных труб в беспошлинном режиме.

Напомним, что на прошлой неделе появилась информация о том, что российская сторона фактически отказалась передавать на рассмотрение комиссии Таможенного Союза украинские предложения по сотрудничеству с ТС, в формате «3+1», и Таможенный Союз намерен продолжить введение защитных мер в отношении продукции, происхождением из Украины.

(Подробнее читайте на сайте УНИАН-Экономика - http://economics.unian.net/ukr/detail/95756)