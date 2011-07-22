ТС установил пошлину в 21,8% на импорт машиностроительного крепления из Украины

Комиссия Таможенного союза установила по 13 мая 2012 года пошлину в размере 21,8% от таможенной стоимости на импорт из Украины машиностроительного крепления (болтов и гаек, которые применяются для механического соединения разных конструкций).

Соответствующее решение комиссии ТС размещено на ее сайте.

Вместе с этим, комиссия Таможенного Союза решила не устанавливать антидемпинговую пошлину при ввозе в страны ТС машиностроительного крепления, произведенного Дружковским метизным заводом, при условии поставок продукции по «нормальным» ценам.

Как сообщал УНИАН, Россия ввела антидемпинговую пошлину в размере 21,8% от таможенной стоимости на импорт машиностроительного крепления из Украины в апреле 2007 года на 5 лет.