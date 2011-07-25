Японский автопром наймет дополнительно 7 тыс. человек - производство восстанавливается

Крупнейшие автопроизводители Японии планируют увеличить найм рабочей силы на 7 тысяч человек из-за прогнозируемого на осень роста производства, сообщила телекомпания NHK.

За четыре с лишним месяца, прошедших после землетрясения и цунами 11 марта, крупнейшим автопроизводителям удалось восстановить объемы производства. С осени компании рассчитывают на увеличение производства. Стихийное бедствие нанесло удар по японской автопромышленности, прежде всего, в связи с тем, что от цунами пострадали многие мелкие и средние подрядчики-производители деталей для автомобилей.

Автоконцерн Toyota Motor Corp., планирует нанять от 3 до 4 тысяч рабочих. Nissan и Honda увеличат персонал в общей сложности на 2 тысячи человек. По нескольку сотен человек увеличится число сотрудников на Mitsubishi Motors, Mazda, Fuji Heavy Industries, выпускающий автомобили марки Subaru.

После землетрясения и цунами 11 марта многие автоконцерны вынуждены были временно прервать работу своих заводов, мощности снизились вдвое. Главной причиной восстановления объемов производства стало более быстрое, чем предполагалось, возобновление работы поставщиков деталей, передает РИА "Новости".