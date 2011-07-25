«Антонов» в І полугодии увеличил прибыль в 2,6 раза

Государственное предприятие «Антонов» (г. Киев) в январе-июне т.г. увеличило чистую прибыль в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 102,412 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении предприятия, опубликованном на сайте Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В сообщении отмечается, что в январе-июне т.г. ГП «Антонов» увеличило чистый доход на 27,6% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 1 млрд. 226,435 млн. грн., а также увеличило валовой доход (выручку) от реализации на 25,5% – до 1 млрд. 234,511 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году ГП «Антонов» сократило чистую прибыль на 74,3% по сравнению с 2009 годом – до 82,178 млн. грн.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Антонов» (г. Киев) создано путем присоединения ГП «Киевский авиационный завод «Авиант» к ГП «Авиационный научно-технический комплекс имени О.К. Антонова» (АНТК) в июле 2009 года, а в январе 2010 года ГП «АНТК им. О.К. Антонова» было переименовано в ГП «Антонов».

АНТК им. Антонова основано в 1946 году. Среди известных самолетов, в конструкторской разработке которых в последнее время принимал участие АНТК им. Антонова, – Ан-148, Ан-158, Ан-124, Ан-70, Ан-140 и другие.

ГП «Антонов» является правопреемником всех прав и обязанностей ГП «Киевский авиационный завод «Авиант» и на сегодня состоит из главного предприятия и двух филиалов (филиал «Серийный завод «Антонов» и филиал «Антонов-Агро»).