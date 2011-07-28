ГП «Антонов» и Иран подписали договор о совместном производстве самолетов АН-148/158

Исламская республика Иран и Государственный концерн «Антонов» подписали договор о совместном производстве реактивных самолетов нового поколения АН-148, АН-158.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе рабочей встречи руководства Харьковской области и официальной делегации Ирана в Харькове сказал Чрезвычайный и Полномочный посол Исламской Республики Иран в Украине Акбар ГАСЕМИ-АЛИ-АБАДИ.

«Несколько дней назад Киев посетила делегация Организации авиационной промышленности Ирана. Был подписан договор между ее руководителем и господином КИВОЙ (Дмитрий КИВА – президент, генеральный конструктор государственного концерна «Антонов» – УНИАН), руководителем Государственного предприятия «Антонов». Речь идет об объемах совместного производства самолетов АН-148, АН-158», - сказал он.

А.ГАСЕМИ-АЛИ-АБАДИ подчеркнул, что «стоимость этого проекта будет доведена до суммы свыше 1 млрд. долл.».

По словам посла, в Киеве также был продлен договор относительно совместного производства самолетов АН-140 и лизинговых поставок самолетов АН-148.

Справка УНИАН. АН-148 - региональный реактивный самолет нового поколения, предназначенный для перевозки 68-85 пассажиров на расстояние 2-4,4 тыс. км.

АН-158 предназначен для перевозки 99 пассажиров на расстояние 7 тыс. км.

В 1999 году завод HESA (Исфахан, Иран) начал серийное производство самолета АН-140, первый самолет был произведен в 2001 году. В 2005 году «Антонов» предложил компании HESA организовать серийное производство регионального пассажирского самолета АН-148 на мощностях иранского предприятия.