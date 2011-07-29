Эксперт отмечает повышенный риск снижения темпов экономического роста в Украине

В Украине существует повышенный риск снижения темпов экономического роста.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик инвестиционной компании Phoenix Capital Александр ЛОЗОВОЙ.

Несмотря на это, он прогнозирует рост ВВП Украины в 2011 году на уровне 5%.

По словам аналитика, «снижение мирового спроса негативно сказалось на объемах промышленного производства, что, в свою очередь, привело к замедлению темпов роста ВВП. Глобальные финансовые риски и спад промышленного производства окажутся в числе основных внешних факторов риска для восстановления экономики Украины».

Тем не менее, считает А.ЛОЗОВОЙ, экономика Украины остается относительно стабильной по сравнению с другими развивающимися странами, судя по таким параметрам: государственный долг/ВВП, дефицит бюджета, темпы роста экономики. Это закладывает основу для ускорения темпов роста ВВП во втором полугодии 2011 года, подчеркнул аналитик.

Как сообщал УНИАН, по данным Национального банка Украины, рост промышленного производства в июне составил 8,9% в годовом измерении, за первое полугодие - 8,7%.

«Внутренний спрос в последние месяцы приобрел более инвестиционный характер, о чем также свидетельствуют высокие темпы роста строительства - 14,5% за первое полугодие по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Рост капитальных расходов бюджета за 5 месяцев в 2,7 раза был основным фактором стремительного наращивания объемов строительных работ», - говорится в сообщении Нацбанка.

«По словам премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА, рост ВВП в первом полугодии составил 4,4% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. По нашим оценкам, рост ВВП во II квартале находился в пределах 3,5-3,8% в годовом измерении. Такое снижение темпов роста (по сравнению с 5,3% в I квартале) в большей степени обусловлено эффектом базы сравнения прошлого года, о чем свидетельствует снижение ВВП за вычетом сезонного фактора лишь на 0,2% по сравнению с I кварталом», - отмечает НБУ.