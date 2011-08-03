Для производителей и импортеров шин введен спецсбор за утилизацию

Кабинет министров Украины по инициативе Министерства экологии и природных ресурсов обязал производителей и импортеров автомобильных шин оплачивать последующую утилизацию изношенных автомобильных шин.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции министр экологии и природных ресурсов Николай ЗЛОЧЕВСКИЙ со ссылкой на соответствующее решение Кабмина, принятое на заседании правительства.

«Со всех производителей и импортеров шин будет взиматься определенная плата, которая будет равна стоимости утилизации, что позволит очистить огромные территории и прекратить практику сжигания шин», - сказал министр.

По его словам, в настоящее время в министерство уже обратились около 5 потенциальных инвесторов, готовых построить в Украине мощное производство по утилизации шин.

Министр отметил, что наиболее оптимальной и распространенной на сегодня в мире технологией утилизации шин является переработка их в крошку для дальнейшего использования при строительстве дорог.

Согласно материалам, розданным на пресс-конференции, Кабмин внес изменения в постановление №915 от 26 июля, согласно которым для производителей и импортеров шин вводятся обязательные нормы утилизации изношенных шин: на 2011 год – 10% от общей массы, на 2012 год – 15%, на 2013 – 20%, на 2014 – 25%, на 2015 – 30% и 35% - для всех последующих годов.

Как сообщал УНИАН, в конце мая этого года Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил премьер-министру Николаю АЗАРОВУ принять меры по повышению эффективности реализации государственной политики в сфере обращения с отходами.