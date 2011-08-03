«Лизингтехтранс» будет преобразован в «Антонов Финанс» – Колесников

Министерство инфраструктуры Украины приняло решение преобразовать государственную компанию «Лизингтехтранс» в «Антонов Финанс».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал вице-премьер-министр - министр инфраструктуры Украины Борис КОЛЕСНИКОВ сегодня журналистам в Киеве.

«Мы приняли решение, и компания «Лизингтехтранс», которая будет покупать у «Антонова» самолеты, будет преобразована в «Антонов Финанс». Это специальное подразделение, которое будет заниматься лизингом самолетов для украинских и, надеюсь, не только, авиакомпаний», – сказал он.

При этом Б.КОЛЕСНИКОВ добавил, что «функции правительства – мы будем компенсировать проценты заводу или же лизинговой компании в зависимости от выбранной конструкции, до мировых стандартов – 2-2,5%. Мы обеспечим те же правила, которые есть у международных компаний».

Как сообщал УНИАН, сегодня государственное предприятие «Антонов» и государственная компания «Лизингтехтранс» подписали протокол о намерениях на приобретение 50 самолетов семейства Ан-148 и Ан-158 с целью их дальнейшей передачи отечественным авиакомпаниям на условиях финансового лизинга.

Согласно документу, при условии обеспечения государственного финансирования, «Лизингтехтранс» намерен приобрести 22 самолета Ан-148 и 28 самолетов Ан-158 до 2015 года.

Данный протокол является частью программы обеспечения украинских авиакомпаний самолетами украинского производства с помощью системы лизинга. Он стал результатом деятельности совместной рабочей группы ведущих специалистов ГП «Антонов» и отечественных авиакомпаний («МАУ», «АэроСвит», «Украина») по реализации решений, принятых 19 мая на совещании под председательством вице-премьер-министра – министра инфраструктуры Бориса КОЛЕСНИКОВА.