«Украинская авиагруппа» удивлена разглашением информации о долгах перед ГП «Антонов»

В Альянсе "Украинская авиационная группа" удивлены фактом публичного разглашения информации о его финансовых взаимоотношениях с ГП "Антонов". Как сообщили в комментарии УНИАН в пресс-службе альянса, при этом прессе были названы непроверенные цифры якобы существующей задолженности одной из сторон. «Действительно, в кооперации Альянса и ГП "Антонов" есть ряд неурегулированных вопросов по взаиморасчетам за использование самолетов Ан-148. Однако по большинству спорных вопросов между сторонами уже достигнуты договоренности», - отмечается в комментарии.

Как напоминают в Альянсе, его участник, компания "АэроСвит", в кризисном 2009 году стала первым национальным авиаперевозчиком, поддержавшим государственную программу возрождения отечественного авиастроения, - перспективный проект Ан-148. "На практике использование воздушного судна нового типа, не задействованного ранее в коммерческих перевозках, сопряжено с дополнительными расходами для авиакомпании, в том числе по обеспечению регулярности выполнения авиарейсов. Несмотря на это, авиакомпания продолжала коммерческую эксплуатацию и продвижение нового самолета, оказывая ГП "Антонов" содействие в доработке документации, в усовершенствовании конструкции воздушного судна, технологии его обслуживания и эксплуатации», - отмечается в сообщении.

Учитывая это, а также заявленное намерение выполнять со своей стороны гарантийные обязательства по согласованным суммам в рамках взаиморасчетов с ГП "Антонов", в Альянсе отмечают, что у них «вызывают удивление намеки на возможность передачи самолетов Ан-148 в эксплуатацию другой авиакомпании».

Как сообщал УНИАН, вице-премьер-министр, министр инфраструктуры Украины Борис КОЛЕСНИКОВ заявил вчера журналистам в Киеве, что Альянс «Украинская авиационная группа», членами которого являются авиакомпании «АэроСвит», «Донбассаэро» и «Днепроавиа», имеет задолженность 14 млн. грн. перед ГП «Антонов» за эксплуатацию на условиях лизинга двух самолетов Ан-148.

При этом Б.КОЛЕСНИКОВ добавил, что в случае если «Украинская авиационная группа» не сможет расплатиться за лизинг двух самолетов Ан-148, то они будут востребованы другими авиаперевозчиками. «Они будут востребованы, но, я думаю, альянс расплатится», - добавил он.

Справка УНИАН. Авиакомпания "АэроСвит", участник Стратегического альянса "Украинская авиационная группа", и Госпредприятие "АНТОНОВ" приступили к совместной эксплуатации Ан-148 на воздушных линиях в пределах Украины летом 2009 г. Свой первый рейс от "АэроСвита" самолет выполнил 2 июня прошлого года по маршруту Харьков-Киев. В последующие 6 месяцев судно обслуживало воздушные линии в пределах Украины.

В декабре 2009 г. "АэроСвит" начал использовать Ан-148 на международных направлениях.

28 апреля 2010 г. на аэродроме ГП "АНТОНОВ" состоялась торжественная церемония передачи авиакомпании "АэроСвит" в коммерческую эксплуатацию второго самолета Ан-148. 1 октября 2010 г. договора с Госпредприятием "АНТОНОВ" о совместной эксплуатации Ан-148 заключили также две других компании – участницы Альянса "Украинская авиационная группа" – "Днеправиа" и "Донбассаэро" (в дополнение к аналогичному договору между предприятием и авиакомпанией "АэроСвит").

В настоящее время оба воздушных судна активно используются как на внутренних, так и на международных направлениях авиакомпаний Альянса, в том числе, на рейсах из Киева в Санкт-Петербург, Стокгольм, Копенгаген, Варшаву, Тбилиси, Актау, Софию. Из Одессы – в Милан, Москву (Внуково), Тбилиси, Санкт-Петербург. Из Донецка – в Санкт-Петербург.