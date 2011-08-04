Черкасский «Азот» задолжал за электроэнергию около 60 млн. грн.

Одно из крупнейших предприятий химической промышленности Украины ПАО «Азот» (г. Черкассы) задолжало энергоснабжающей компании ПАО "Черкассыоблэнерго" около 60 млн. грн. за потребленную электроэнергию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил коммерческий директор "Черкассыоблэнерго" Константин ЛОГВИНЕНКО сегодня в ходе открытого заседания Национальной комиссии регулирования электроэнергии.

По его словам, 28 июля работники облэнерго, находясь на территории предприятия, пытались ограничить энергоснабжение «Азота» до уровня экологической брони. Однако им воспрепятствовали представители химического предприятия.

На своем сегодняшнем заседании НКРЭ поручила "Черкассыоблэнерго" до 1 сентября урегулировать с потребителем вопросы погашения задолженности.

Справка УНИАН. Черкасское ПАО "Азот" - одно из крупнейших предприятий в Украине по производству минеральных удобрений, ионообменных смол, капролактама и другой химической продукции. Завод выпускает аммиачную селитру, аммиак, карбамид, карбамидно-аммиачную смесь, а также аммиачную воду и сульфат аммония.

Председатель Совета директоров Group DF Дмитрий ФИРТАШ в начале марта 2011 года купил контрольный пакет черкасского "Азота" у бизнесмена Александра ЯРОСЛАВСКОГО.