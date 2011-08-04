Янукович ознакомился с работой завода «Петроник». Сел за руль трактора

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ ознакомился с работой завода «Петроник», который находится в городе Таврийск Каховского района Херсонской области.

Как сообщает пресс-служба главы государства, В.ЯНУКОВИЧ ознакомился с образцами продукции предприятия, а также процессом производства сельскохозяйственной техники.

После этого В.ЯНУКОВИЧ сел за руль одного из тракторов, которые производятся на предприятии.

Президенту также были продемонстрированы выставочные стенды производственных предприятий Херсонской области. В частности тех, которые специализируются на разработке и внедрении энергосберегающих технологий, а также сельскохозяйственных предприятий, выращивающих овощи и фрукты.

В.ЯНУКОВИЧ выразил уверенность в успешных перспективах развития овощеводства в области. Президент Украины дал задание председателю Херсонской областной государственной администрации Николаю КОСТЯКУ до сентября 2012 года ввести в строй оптовый рынок по продаже овощной продукции.

«Украинский рынок, близлежащие регионы, будут пользоваться вашими услугами», – сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, самое важное, чтобы цена продукции была конкурентоспособной.

*** Таврический завод «Петроник» производит фронтальные погрузчики, полуприцепы, грейдеры и трактора под торговой маркой PetroNick. В этом году предприятие начало разработку и внедрение в производство энергосберегающих котлов (мощность от 30 до 500 кВт), которые работают на отходах сельского хозяйства, а именно: соломе, шелухе подсолнуха, опилках и т.п. В рамках расширения основного направления производства «Петроник» в этом году также начал разработку и внедрение в производство пропашных колесных тракторов.