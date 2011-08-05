Индия может купить долю в «Беларуськалии», на которую претендует Россия

Индия заинтересовалась покупкой акций «Беларуськалия», на который претендует Россия. В минувший четверг перед встречей с премьер-министром Белоруссии Михаилом Мясниковичем об этом заявил посол Индии в Белоруссии Манодж Кумар Бхарти.

«Как мы уже обозначили через правительственные каналы, Индия заинтересована в покупке акций «Беларуськалия». Мы с нетерпением ждем решения правительства Белоруссии и «Беларуськалия,» – сказал посол.

Ранее белорусские власти говорили о планах продать до 25% «Беларуськалия» за $6—7 млрд, затем на рынке появилась информация о вероятной продаже контроля в «Беларуськалии» группе «Нафта Москва» Сулеймана Керимова за $15 млрд. Потом в качестве наиболее вероятного покупателя «Беларуськалия» назывался российский монополист в производстве калийных удобрений «Уралкалий», также подконтрольный Керимову.

Однако в конце июня Минск заявил, что собирается продать на бирже 10—15% компании. Белоруссия оценивает всю компанию в $30 млрд. IPO может оказаться выгодной альтернативой продаже контрольного пакета компании российским структурам.

Белоруссия решилась на продажу государственных активов из-за кризиса, который значительно сократил золотовалютные резервы страны. Кроме БелАЗа и «Беларуськалия» Минск планирует избавиться от акций «Белтрансгаза», основным претендентом на который считается российский «Газпром», переадет «Газета.Ru».